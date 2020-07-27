Цифровое новшество для клиентов PASHA Life! (ВИДЕО)

PASHA Life запустил обновленную версию личного кабинета.

Теперь воспользоваться услугами PASHA Life можно не выходя из дома. Настраивайте свой аккаунт как вам нравится. Управляйте текущими контрактами и создавайте новые, конвертируйте, обращайтесь за кредитной линией, контролируйте выплаты и осуществляйте другие операции.

Интерфейс также претерпел кардинальное преображение, став более современным, интуитивно понятным и эргономичным.

Воспользоваться порталом можно на сайте mylife.az.

PASHA Life продолжит радовать клиентов инновативными цифровыми решениями!