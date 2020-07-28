При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства экономики при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и частного сектора (Mətanət A, Нефтчалинский автомобильный завод, ООО A.M.O.) проходит социальная акция с целью поддержки мер по просвещению граждан о профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщили Trend в Агентстве, до настоящего времени в рамках акции, которая прошла в городах Сумгайыт и Хырдалан, в поселке Локбатан Гарадагского района, Масаллинском, Лянкяранском, Астаринском, Нефтчалинском районах, волонтеры провели в близлежащих к торговым и служебным объектам местах, парках просветительские беседы с гражданами о правилах особого карантинного режима, раздали около 9 тысяч медицинских масок.

Акция продолжится 28-29 июля в Мингячевирском и Агстафинском районах.

Просветительская кампания, проходящая в рамках государственно-делового сотрудничества, продолжится охватит около 20 городов и районов страны.