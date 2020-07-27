В Азербайджане число людей с высокой вероятностью инфицирования коронавирусом превысило 5 тысяч
БАКУ /Trend/ - В мобильном приложении E-TƏBİB, которое было создано с целью предотвращения распространения инфекции COVİD-19 в Азербайджане, выросло число людей с "желтым" статусом.
Как передает Trend, об этом в понедельник сказал руководитель проекта Фуад Нифталиев.
По его словам, это люди у которых высокая вероятность заражения COVİD-19.
"Им присвоен данный статус, поскольку они на протяжении более чем 10 минут находились на расстоянии менее чем два метра от лиц, инфицированных коронавирусом. На данный момент в приложении зарегистрировались порядка 150 тысяч человек, свыше пяти тысяч которых лица с "желтым" статусом.", - сказал Нифталиев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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