В Азербайджане 138 больным коронавирусом сделано переливание плазмы крови выздоровевших

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 138 больным коронавирусом сделано переливание плазмы крови лиц, выздоровевших от COVID-19, сказала Trend пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева.

По ее словам, до настоящего времени иммунная плазма была собрана у 60 выздоровевших от COVID-19. 138 больным коронавирусом было сделано переливание 184 единиц плазмы.

Отметим, что заболевание новым типом коронавируса проходит более агрессивно и в тяжелой форме у пожилых людей, и в особенности имеющих сопутствующие заболевания. Но и у молодых людей, имеющих сопутствующие заболевания, течение этой болезни может быть тяжелым, и даже со смертельным исходом. Противовирусное лечение у них не дает должного эффекта.

Переливание иммунной плазмы может быть осуществлено многим пациентам несколько раз. Доноры могут повторно сдавать плазму через 14 дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева)