В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 838 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 27-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 690 386 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 781 человека, 315 из них находятся в реанимации, а 69 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.