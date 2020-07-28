Чем строже мы будем соблюдать правила, тем быстрее выйдем из карантина - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом в Азербайджане, в том числе, ужесточение карантина с 21 июля, уже дают положительные результаты.

Об этом во вторник сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Гасанова отметила, что статистика последних дней показывает сокращение числа зараженных и рост количества вылеченных: «Конечно же, это очень радует, и является результатом проделанной работы. Однако для продолжения этой положительной тенденции и достижения конечного успеха каждый гражданин должен до конца проявлять возложенную на него ответственность. То есть для достижения окончательного результата проделанной работы крайне важна поддержка всех членов общества».

Депутат подчеркнула, что положительная тенденция в связи с коронавирусом в стране не должна расслаблять людей: «Не надо забывать, что пандемия еще не закончилась. К сожалению, коронавирус все еще продолжает серьезно угрожать миру, в некоторых странах даже наблюдается повторное распространение вируса. То же самое нам довелось пережить и в Азербайджане. Благодаря особому карантинному режиму, введенному в первые дни распространения пандемии, случаи заражения пошли на убыль, однако после смягчения карантина число зараженных стало опять расти, и правительство вынуждено было вновь ужесточить карантин. Сегодня мы вновь видим положительные результаты ужесточения карантина, в стране контролируется эпидемиологическая ситуация, поэтому государство решило с 20 июля смягчить карантинный режим. Однако эти послабления не должны успокаивать граждан, потому что это вновь может привести к несоблюдению правил, повторному распространению вируса, что, в свою очередь, вновь может сделать необходимым ужесточение карантинного режима. Поэтому каждый должен соблюдать правила карантинного режима, которые очень просты – пользоваться медицинской маской, соблюдать дистанцию, гигиенические правила, не выходить без надобности из дома, не собираться группами. Чем строже мы будем соблюдать правила, тем быстрее выйдем из карантина, поэтому призываю каждого гражданина достойно проявлять возложенную на них ответственность».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)