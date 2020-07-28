В ряде районов Баку и Азербайджана сегодня будет ограничена подача воды
БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня вода в Гарадагский, Сабаильский и Бинагадинский районы Баку, а также в города Ширван и Гаджигабул и села Гаджигабульского района, получающие воду из Кура-Бакинского магистрального водопровода, будет подаваться с ограничениями.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Отметим, что в связи с повышенной мутностью воды в реке Кура, возникшей из-за осадков и разливов горных рек, на водоочистных сооружениях Куры временно приостановлена очистка воды.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В связи с праздником Гурбан в Баку и Сумгайыте будут организованы онлайн-продажи жертвенных животных
Госкомстату Азербайджана поручено обеспечение отчетности по прозрачности в добывающей промышленности – Указ
В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО)
При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство