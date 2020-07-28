В ряде районов Баку и Азербайджана сегодня будет ограничена подача воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня вода в Гарадагский, Сабаильский и Бинагадинский районы Баку, а также в города Ширван и Гаджигабул и села Гаджигабульского района, получающие воду из Кура-Бакинского магистрального водопровода, будет подаваться с ограничениями.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Отметим, что в связи с повышенной мутностью воды в реке Кура, возникшей из-за осадков и разливов горных рек, на водоочистных сооружениях Куры временно приостановлена очистка воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)