Постизобилие: ценности потребителей роскоши, определившие новый GHOST

Опубликован первый из четырех анимационных фильмов о новом Ghost

Новое направление в дизайне проявляется в сдержанности и минимализме

Марка запускает подкаст о философии дизайна и технической концепции Ghost

Более шести лет назад команда Rolls-Royce приступила к разработке следующего поколения Ghost. Как и первый Ghost из Гудвуда, выпущенный в 2009 году, новый Ghost должен был занять особое место в модельном ряду Rolls-Royce и отражать ценности клиентов марки.

Ghost – самая успешная модель Rolls-Royce в истории. Благодаря уникальным отношениям с клиентами команда Rolls-Royce смогла собрать большой массив данных об интересах, мнениях и меняющихся вкусах покупателей Ghost и их понимания роскоши. Первичное исследования позволило создать продукт, отвечающий требованиям этих выдающихся людей.

Rolls-Royce делится результатами своего исследования в короткометражном анимационном фильме и рассказывает о философии нового прогрессивного поколения Ghost, дебют которого состоится осенью.

Генри Клоук (Henry Cloke), Дизайнер Rolls-Royce, рассказал о новом направлении, получившем в компании термин «постизобилие» - стремление к минимализму и сдержанности. «Мы выяснили, что клиенты Ghost ценят предметы роскоши, чье совершенство чувствуется с первого взгляда. Они отказались от обилия сложных деталей, броских украшений в пользу чрезвычайно высокого качества, продуманного дизайна, который выдержит даже самую пристальную критическую оценку. Эта философия – в основе минималистичного дизайна нового Ghost».

Анимационный фильм, отражающий философию нового Ghost, подготовлен известным иллюстратором Чарли Дэвисом. Кроме того, марка запускает собственный подкаст из пяти серий, в котором раскроет особенности технической концепции нового Ghost. Ведущий подкаста – Джоанна Агерман Росс (Johanna Agerman Ross), куратор XX века в музее декоративно-прикладного искусства Виктории & Альберта в Лондоне. Подкасты доступны в Apple, Google, Spotify и Deezer.