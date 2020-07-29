ГЭЦ Азербайджана приступил к выдаче пропусков на экзамен для приема в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана приступил к предоставлению пропускных листов кандидатам, которые будут сдавать вступительный экзамен в резидентуру.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, первый тур вступительных экзаменов в резидентуру пройдет пятого августа в Баку и Нахчыване.

Чтобы распечатать "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена" следует пройти по ссылке.

В Центре напомнили, что участники в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение личности, пропускной лист на экзамен и декларацию о состоянии здоровья участника экзамена. Декларация о здоровье подписывается самим абитуриентом, и поскольку она сдается контролеру, ее необходимо распечатать на отдельном листе.

(Текст: Турал Гараджаев)