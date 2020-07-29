В Гёкгельском районе в последние дни не зарегистрировано заражений коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Гёкгельском районе, являющемся одним из районов страны, где с 5 июля действует ужесточенный карантинный режим, в последние дни не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Об этом сказал телеканалу AzTV член мобильной группы Араз Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что мобильные группы проводят просветительскую работу среди населения: "Для контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией в районе созданы 50 мобильных групп и 20 мобильных полицейских постов. В основном, контролируется наличие sms-разрешений для выхода из дома и ношение защитных масок".

(Текст: Кямаля Сеидова)