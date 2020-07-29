Минобразования Азербайджана отбирает специалистов для оценки школьных учебников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приступили к отбору специалистов в сфере оценки учебников, предусмотренных для общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, согласно "Правилам составления учебников, учебных и учебно-методических пособий для общеобразовательных учебных заведений", оценивание учебников осуществляется по 100-балльной шкале.

Отобранные специалисты будут оценивать соответствие учебника образовательной программе (куррикулум) по следующим критериям: научная достоверность, точность, ориентированность на развитие, воспитание, соответствие возрастной категории учащихся, материалов, внесенных в учебники, а также логичность дизайна, эстетичность и современность учебников.

Кандидаты, указав дисциплину, по которой они обращаются, могут направить свои анкетные данные на электронную почту vusala.aliyeva@edu.gov.az до 31 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)