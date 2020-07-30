Существует ли риск заражения коронавирусом от умершего человека?

БАКУ /Trend/ - ВОЗ уже комментировала вопрос, связанный с захоронением лиц, скончавшихся от коронавируса. Было отмечено, что они могут быть похоронены в обычном порядке, в соответствии с правилами своих религий. При этом некоторых людей беспокоит вопрос о том, существует ли риск заразиться коронавирусом от умершего человека.

Комментируя это, доктор медицинских наук, профессор Адиль Аллахвердиев сказал Trend, что все вирусы, включая COVİD-19, являются внутриклеточными паразитами, и для их размножения обязательно нужны живые клетки.

«Вирусы могут существовать, пока живы клетки. Если метаболизм клетки нарушен, условия для ее существования изменились, то вирусы уже не могут размножаться. После наступления смерти человека вероятности распространения вируса нет, но если, к примеру, во время обмывания или других процедур подготовки тела к погребению имело место соприкосновение с биологическими жидкостями умершего, это может спровоцировать заражение вирусом. Поэтому во время этих процедур обязательно необходимо ношение защитной маски и перчаток. Похороны людей, скончавшихся от вируса, могут проводиться в таком же порядке, как хоронят других людей. В целом же хочу отметить, что вирус COVİD-19 переходит не от умершего, а от зараженных людей, поэтому похороны должны проходить с участием малого количества людей и с соблюдением социальной дистанции», - сказал Аллахвердиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)