В Нафаталане скорость ветра достигала 34 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
БАКУ /Trend/ - По информации Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 15:00 часов 29 июля, в Нахчыване, Дашкесане, Гедабеке, Гекгёле, Гянде, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакене, Шеки, Тертере, Билясуваре, Ярдымлы прошли грозовые дожди, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Скорость северо-западного ветра временами достигала в Нафталане 34 м/с, Тертере - 27 м/с, Барде - 20 м/с, Хачмазе, Агдаме -18 м/с, Мингячевире - 16 м/с, Евлахе 15 м/с.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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