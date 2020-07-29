Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения в 74 объектах в Баку и регионах

БАКУ /Trend/ - С целью контроля исполнения методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановлением Кабинета министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды по объектам предпринимательства в сфере общепита и продажи продуктов питания, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Сотрудники Агентства провели проверки в 49 объектах общепита, 188 пунктах продажи продуктов питания, в целом в 237 субъектах предпринимательства в Баку и регионах. Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 74 объектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров. По выявленным нарушениям в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.