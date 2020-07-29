БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в атмосфере превышает норму.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал замначальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев. По его словам, это было установлено в результате мониторингов, проведенных специалистами в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с полудня.

"Причиной этому является усиление северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове до 23-25 метров в секунду, в результате чего пыль, формирующаяся на производственных территориях, поднимается в верхние слои атмосферы", - сказал Алиев.

Он добавил, что, по прогнозам в связи с метеорологическими условиями в ближайшие два дня содержание пыли в атмосфере будет оставаться выше нормы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)