На фоне климатических изменений ускоренно сокращаются водные ресурсы – минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В министерстве экологии и природных ресурсов состоялось расширенное заседание коллегии в формате видеоконференции, посвященное итогам первого полугодия и предстоящим задачам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На коллегии обсуждались вопросы по выполнению задач, вытекающих из «Плана мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы», утвержденного распоряжением Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов» от 27 июля 2020 года.

На заседании также были заслушаны доклады по гидрологическим водоизмерительным пунктам, которые будут построены на реках и водохранилищах, продолжению работ по гидрогеологическому планированию на территории страны, поиску подземных водных бассейнов, проведению акций по посадке деревьев для расширения лесистых территорий, присвоению международного статуса уникальным природным комплексам, вопросы рационального использования особо охраняемых природных территорий.

Было подчеркнуто, что на фоне климатических изменений ускоряется сокращение водных ресурсов, поэтому важным считается расширение территории лесов, играющих особую роль в формировании водных ресурсов.

Затем была предоставлена информация о включении Гирканских лесов в Список природного наследия ЮНЕСКО, а также текущей и предстоящей работе по созданию Загатальского биосферного заповедника.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)