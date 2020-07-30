Стартап студента UNEC стал победителем в стране (ФОТО)

Студент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) на конкурсе «Creative Spark», проведенном «British Council» при поддержке Соединенного Королевства, стал чемпионом страны.

На соревновании, состоявшемся в онлай-формате, студент 3 курса по специальности «Управление бизнесом» Международной школы бизнеса UNEC Магомед Кекалов со своей бизнес-идеей «Kekalove adaptive fashion» стал победителем страны (Country champion), а также по категории «Социальное влияние».

Целью бизнес-соревнования, представленного Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Грузией, Арменией и Украиной, включая также Соединенное Королевство, является установление партнерства в поддержку предпринимательского образования в 7 странах, создание бизнес-центров, в том числе проведение для молодежи тренингов по английскому языку и теме предпринимательства.

Высшими учебными заведениями 7 стран, участвовавших в видео-соревновании «Big idea», которое является составной частью проекта, были представлены видео по 3 категориям – «Цифровая технология» (Digital technology), «Социальное влияние» (Social impact) и «Творческий» (Creative).

Бизнес-стартап студента UNEC “Kekalove adaptive fashion” принял участие в соревновании в категории «Социальное влияние». Бизнес-стартап занимается дизайном и производством специальной одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с проектом в связи с выбором одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья предварительно проводится опрос. Затем изготавливается соответствующая адаптивная одежда. В мире свыше 1 миллиарда лиц с ограниченными возможностями здоровья, около 190 миллионов из них в повседневной жизни сталкиваются с серьезными трудностями. Стартап студента UNEC направлен непосредственно на решение этой проблемы.

На очередном этапе соревнования М.Кекалов будет представлять Азербайджан на международной арене.

Магомед Кекалов в развитии бизнес-идеи отметил большую роль Клуба ISE Start-up, а в направлении реализации идеи - поддержку, оказанную ему преподавателями.