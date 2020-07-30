Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Общество 30 июля 2020 14:17 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-23, днем - 30-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут грозовые дожди, днем в большинстве районов без осадков. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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