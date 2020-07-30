ГЭЦ обратился к зарегистрированным соискателям вакансий в минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к кандидатам, зарегистрированным на собеседование конкурса, объявленного 13 января 2020 года для замещения вакантных административных должностей в министерстве культуры Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

В письме, поступившем в ГЭЦ из минкультуры, говорится, что для формирования новой системы управления культуры в министерстве проводятся структурные изменения. В связи с этим для замещения вакантных административных должностей в структурах, входящих в Аппарат и структуру министерства, были отменены собеседования, запланированные с кандидатами, уже прошедшими регистрацию.

По завершении структурных изменений в министерстве предусмотрено объявление нового собеседования для замещения вакантных мест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)