Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов — азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Коронавирус относительно растерял прежние симптомы, его осложнения наблюдаются все реже.

Об этом в четверг сказал Trend врач, лечащий больных коронавирусом, Эльнур Эльдароглу.

По его словам, если раньше у больных наблюдались такие проявления болезни как дыхательная недостаточность, першение в горле и сопровождающийся продолжительными спазмами кашель, то теперь эти симптомы наблюдаются все реже и в более легкой форме.

Врач отметил, что если раньше больных коронавирусом с пневмонией лечили две-четыре недели, то теперь такие больные лечатся за 7-10 дней.

"Выздоровевшим больным кажется, что их легкие уже навсегда останутся с патологией, никогда не восстановятся. Однако это абсолютно ошибочное мнение. Больные коронавирусом восстанавливаются точно так же, как перенесшие другие бактериальные и вирусные пневмонии. Нет никакого повода для паники", - сказал Эльдароглу.

Врач порекомендовал принимать средства, которые укрепляют бронхи, в том числе от кашля и способствующие реабилитации легких. Специалист также порекомендовал дважды в день принимать отвар плодов рожкового дерева и бронхиальную пасту. По его словам, это укрепляет иммунную систему, устраняет спазмы в бронхах и помогает насыщению легкие кислородом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)