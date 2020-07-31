Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО)

Общество 31 июля 2020 11:37 (UTC+04:00)
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приказом председателя правления TƏBİB Рамина Байрамлы доктор медицинских наук, профессор Адиль Магомедали оглу Аллахвердиев назначен директором Научно-исследовательского института медицинской профилактики им. Вели Ахундова, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TƏBİB.

Научную степень доктора медицинских наук Адиль Аллахвердиев получил в 1989 году.

Им проведено множество исследований, результаты которых имеют большое эпидемиологическое и лечебное значение.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Image
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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