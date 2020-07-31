В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз

БАКУ /Trend/ - В августе среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами на 1-2 градуса ниже нормы, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, на некоторых территориях несколько выше.

В первые пять дней августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, будет преобладать северо-западный ветер, временами порывистый.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 24-26 градусов тепла, что лишь на один градус ниже климатической нормы.

Ночью 21-26, днем 29-34, а в отдельные дни,36-38 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма - 6-8 мм).

(Текст: Кмаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)