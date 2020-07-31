В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз

Общество 31 июля 2020 09:24 (UTC+04:00)
В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз

БАКУ /Trend/ - В августе среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами на 1-2 градуса ниже нормы, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, на некоторых территориях несколько выше.

В первые пять дней августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, будет преобладать северо-западный ветер, временами порывистый.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 24-26 градусов тепла, что лишь на один градус ниже климатической нормы.

Ночью 21-26, днем 29-34, а в отдельные дни,36-38 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма - 6-8 мм).

(Текст: Кмаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили МММ (ВИДЕО, ФОТО)
Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили МММ (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанцы из России выступили против агрессии Армении (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанцы из России выступили против агрессии Армении (ВИДЕО, ФОТО)
Посвящается всем, кто сохранил истинное человеческое лицо в период пандемии - Sivva ft. Delee (ВИДЕО)
Посвящается всем, кто сохранил истинное человеческое лицо в период пандемии - Sivva ft. Delee (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан Бизнес 09:56
Где и почем в Азербайджане можно приобрести мясо жертвенного скота - СПИСОК Общество 09:48
ЗАО AzerGold обеспечило несколько сёл в Азербайджане питьевой водой (ФОТО) Общество 09:40
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 09:35
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 09:24
АБР ожидает ускорения экономического роста в 2021 году в Грузии Бизнес 09:24
В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз Общество 09:24
В небе Нью-Йорка реяла надпись "Карабах — это Азербайджан!" (ФОТО) Политика 09:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 09:14
Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов В мире 09:00
Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане Другие страны 08:55
Bloomberg: Facebook может получить право на показ музыкальных клипов ИКТ 08:42
Ибрагимович решил остаться в «Милане» Спорт 08:33
В Китае выявили еще 138 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:25
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 08:23
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа Другие страны 08:14
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом Спорт 08:04
Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou Другие страны 07:54
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 90 тысячам Казахстан 07:46
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом США 07:43
Мусави: экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются Экономика 07:30
Болельщики вернутся на стадионы Грузии с 31 июля Грузия 07:15
США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года США 07:02
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone США 06:45
В Колумбии обнаружили легкий самолет, пропавший на юге страны (Обновлено) Другие страны 06:31
Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки В мире 06:12
Во Франции пять человек пострадали в результате лесного пожара Европа 05:58
Болсонару признался, что принимает антибиотики в связи с подозрением на инфекцию Другие страны 05:41
Сыгравший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер переболел коронавирусом США 05:23
Рассекречены новые смартфоны Nokia ИКТ 05:09
Специалисты NASA подтвердили исправность марсохода Perseverance США 04:51
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть Политика 04:18
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая Политика 04:12
Президент Ильхам Алиев: Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен Политика 04:07
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь Политика 04:05
Президент Ильхам Алиев: До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией Политика 04:00
Трамп призвал продлить мораторий на выселение граждан США из съемного жилья за неуплату США 03:57
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни Политика 03:56
Президент Ильхам Алиев: Мы с первых дней держим болезнь под контролем Политика 03:52
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID Политика 03:48
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире Политика 03:43
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд Политика 03:37
СМИ: «Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS Спорт 03:36
Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли Финансы 03:12
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США США 02:53
Обама призвал сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия отдельными штатами США США 02:36
Выручка Facebook выросла во втором квартале на 11% по сравнению с 2019 годом ИКТ 02:19
Регулярный сезон НБА возобновляется в Disney World после коронавирусной паузы Спорт 02:07
Президент Ильхам Алиев: Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги Политика 01:54
Помпео: США и ЕС работают над стандартами ответственного поведения в киберпространстве США 01:54
Президент Ильхам Алиев: Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ Политика 01:51
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət Политика 01:47
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике» Политика 01:41
США расширяют санкции против Ирана Политика 01:38
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает «Нагорно-Карабахскую республику» Политика 01:35
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса Политика 01:31
Совет ЕС продлил действие списка террористов Европа 01:28
Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких интересов на территории Армении Политика 01:23
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная Политика 01:20
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət Политика 01:16
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:15
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны Политика 01:07
Меркель не планирует лично приезжать в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Европа 01:05
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо Политика 00:58
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 00:53
Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет Политика 00:51
В Танзании на озере утонули 10 человек Другие страны 00:39
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны 00:27
AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Другие страны 00:11
Air France-KLM понесла во втором квартале убытки в €2,6 млрд Европа 00:07
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы Общество 00:05
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 30 июля 23:55
Короля Саудовской Аравии выписали из больницы Арабские страны 30 июля 23:51
И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ Россия 30 июля 23:38
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией США 30 июля 23:25
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 30 июля 23:08
Пакистанский регулятор разблокировал онлайн-игру PUBG Другие страны 30 июля 23:05
В Уганде убивший горную гориллу охотник получил 11 лет тюрьмы Другие страны 30 июля 22:58
В бельгийском Антверпене откроют "деревню по тестированию" на COVID-19 Европа 30 июля 22:50
Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от коронавируса Moderna США 30 июля 22:44
Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 30 июля 22:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 30 июля 22:22
Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН США 30 июля 22:09
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 213 тысяч Турция 30 июля 22:03
Более 150 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области Казахстан 30 июля 21:54
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 30 июля 21:51
Учебный год в Грузии не начнется раньше 15 сентября Грузия 30 июля 21:47
Роухани: У Ирана нет ограничений на пути развития отношений с Катаром Политика 30 июля 21:44
AFP: на заводе компании Air Liquide на севере Франции произошел пожар Европа 30 июля 21:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко Политика 30 июля 21:22
В Италии число новых инфицированных коронавирусом достигло почти двухмесячного максимума Европа 30 июля 21:14
ВОЗ призвала все страны присоединиться к схеме COVAX по вакцине от коронавируса В мире 30 июля 21:08
Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов — азербайджанский врач Общество 30 июля 20:55
Saudi Aramcо о поисках поставщиков нефтегазовых компонентов и услуг в регионе Энергетика 30 июля 20:36
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) Политика 30 июля 20:26
Глава МИД Азербайджана встретился с послом США (ФОТО) Политика 30 июля 20:17
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ Политика 30 июля 20:08
Мы донесли до британской общественности реалии в связи с Нагорным Карабахом - посольство Политика 30 июля 19:55
Центры "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни Общество 30 июля 19:42
Бактрансагентство о работе автобусов в праздничные и выходные дни Общество 30 июля 19:37
Все новости