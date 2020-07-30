Бактрансагентство о работе автобусов в праздничные и выходные дни
БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами особого карантинного режима, с 00:00 часов 1 августа до 06:00 часов 3 августа будет прекращена работа автобусов на регулярных и экспресс-линиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Сообщается, что 31 июля и 3 августа регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!"
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ - агентство
В Азербайджане изменены правила приема в вузы лиц, получивших образование по международным программам
По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО)
Оккупационная политика Армении препятствует выполнению Азербайджаном международных обязательств в области охраны окружающей среды
На реконструкцию участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки выделено 10 млн манатов - Распоряжение
Оценка экологического воздействия проекта по ветроэнергетике в Азербайджане завершится к концу года (ФОТО)
Распространена видеозапись с задержанием в Зардабе председателя муниципалитета и экс-представителя главы ИВ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале (ФОТО)
В Шеки состоялось открытие после реконструкции автодороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз (ФОТО)
ЦБА: Решение в связи с заблокированными вкладами в ликвидированных банках ожидается на следующей неделе