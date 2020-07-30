Бактрансагентство о работе автобусов в праздничные и выходные дни

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами особого карантинного режима, с 00:00 часов 1 августа до 06:00 часов 3 августа будет прекращена работа автобусов на регулярных и экспресс-линиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Сообщается, что 31 июля и 3 августа регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)