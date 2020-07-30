AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана 30 июля выполнил очередной чартерный рейс из Киева в Баку, передает Trend со ссылкой на AZAL.

Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 155 наших соотечественников.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие COVID-19. Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.