В трех районах Баку ограничена подача воды

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на магистральном водопроводе в некоторых частях Гарадагского, Бинагадинского и Хатаинского районов Баку возникли ограничения в подаче воды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

На месте происшествия работают аварийные бригады. По завершении ремонтных работ подача воды будет возобновлена.

(Текст: Кямаля Сеидова)