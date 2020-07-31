В трех районах Баку ограничена подача воды
БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на магистральном водопроводе в некоторых частях Гарадагского, Бинагадинского и Хатаинского районов Баку возникли ограничения в подаче воды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
На месте происшествия работают аварийные бригады. По завершении ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Минобороны: Отдельная общевойсковая армия Нахчывана приняла адекватные меры в ответ на действия армянской стороны
МИД: Азербайджан продолжает опираться на Хельсинкский заключительный акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике»
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает «Нагорно-Карабахскую республику»
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо