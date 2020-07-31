Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан праздничные паи (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям раздаются праздничные паи и различное продовольствие по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает в пятницу Trend, проект охватывает более 100 тысяч малообеспеченных семей по республике.

С этой целью в специальных пунктах по разделке мяса для каждой семьи были подготовлены и упакованы праздничные паи.

Представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, министерства труда и социальной защиты населения, навещая малообеспеченные семьи по республике, передают им праздничные паи, а также пожелания здоровья и благополучия в праздник Гурбан, являющийся символом духовного единства, солидарности, гуманизма и милосердия.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, поддерживает государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие в стране, постоянно держит в центре внимания малообеспеченные семьи, лиц, нуждающихся в особой заботе, отмечает вместе с ними различные праздники и знаменательные даты.

Во время различных праздников, отмечаемых в республике, малообеспеченным семьям вручаются подарки Фонда Гейдара Алиева, для тысяч лиц, нуждающихся в социальной помощи, создается праздничная атмосфера.

(Текст: Кямаля Сеидова)