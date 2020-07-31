Завтра в Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Завтра с утра на основных улицах, проспектах и дорогах в центральной части и поселках Баку вновь будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ, сообщили в пятницу Trend в коммунальной службе столицы.

К горожанам выражается просьба не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)