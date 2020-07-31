Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, ожидается умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 753 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона днем ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако к вечеру временами ожидаются грозовые дожди, град, ветер восточный.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)