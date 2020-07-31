Представитель ВОЗ поблагодарила Азербайджан

БКУ /Trend/ - "Выражаем признательность Азербайджану за поддержку, оказанную в борьбе с коронавирусом".

Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, Азербайджанское государство честно делилось с ВОЗ всей информацией и поддерживало работу, проводимую в регионах: "Выражаю благодарность за внимание, которое на высоком уровне оказали официальные лица в борьбе с коронавирусом в Азербайджане".

Харманджи как незаменимую оценила в Азербайджане работу врачей в борьбе с коронавирусом: "Они денно и нощно боролись с коронавирусом, они невидимые герои этой войны".

:(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )