Ягут Гараева: TƏBİB не может устанавливать цены на тесты частных медучреждений

БАКУ /Trend/ - Все тесты, проводимые государством с первого дня пандемии по сей день, были бесплатными.

Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Относительно стоимости тестов на COVİD-19 в частных медучреждениях она отметила: "Мы не можем вмешиваться в цены тестов, проводимых этими учреждениями. Регулирование цен - их внутреннее дело".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )