В Азербайджане нет нехватки кадров в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет нехватки кадров в борьбе с коронавирусом.
Об этом сказала руководитель Департамента медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева, сообщает в пятницу Trend.
Она отметила, что приглашение врачей в Азербайджан было инициативой государства: "У каждой страны свои методы борьбы с вирусом и Азербайджан, как и другие страны тоже изучает эти методы. Что касается дальнейших планов, то мы продолжим изучать мировой опыт. Пока трудно что-то сказать в связи с будущими прогнозами. Это новый вирус для мира, который проявляется в необычной форме".
(Автор: Асиф Мехман Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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