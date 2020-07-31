БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет нехватки кадров в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказала руководитель Департамента медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что приглашение врачей в Азербайджан было инициативой государства: "У каждой страны свои методы борьбы с вирусом и Азербайджан, как и другие страны тоже изучает эти методы. Что касается дальнейших планов, то мы продолжим изучать мировой опыт. Пока трудно что-то сказать в связи с будущими прогнозами. Это новый вирус для мира, который проявляется в необычной форме".

(Автор: Асиф Мехман Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)