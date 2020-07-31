В Азербайджане обсуждается вопрос открытия школ

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия школ обсуждался с ВОЗ. Также изучается опыт тех стран, которые уже приступили к этому процессу. С ними также обсуждается этот вопрос.

Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что в случае принятия решения об этом Оперативный штаб при Кабмине проинформирует об этом общественность.

Представитель ВОЗ в Азербайджана Ханде Харманджи добавила, что вопросы по отмене запретов очень важны: "Решения, принимаемые Оперативным штабом, опираются на факты. В частности, есть много серьезных фактов, которые говорят о том, что число случаев заражения увеличивается в связи с выездом людей в районы. Действующие запреты нацелены на обеспечение безопасности людей, охраны их здоровья. Я еще раз призываю людей соблюдать эти правила".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)