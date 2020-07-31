Baku Media Center провел съемку и прямую трансляцию сегодняшнего праздничного намаза (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 17:07)

БАКУ /Trend/ - В этом году праздничный намаз в связи со священным праздником Гурбан был совершен в соответствии с правилами карантина. В ходе церемонии, съемку которой осуществил Baku Media Center, религиозные деятели, представители Управления мусульман Кавказа совершили праздничный намаз и прочитали молитвы для народа в мечети "Гейдар" в Бинагадинском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Baku Media Center.

Были заслушаны проповеди в связи с праздничным намазом представителей Управления мусульман Кавказа гаджи Шахина Гасанли и гаджи Джейхуна Рустамова.

Также в связи со священным праздником Гурбан выступили глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, председатель религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете и заместитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Салман Мусаев.