Граждане Азербайджана не будут проходить 14-дневную самооизоляцию по прибытии в Беларусь

Министерство здравоохранение Беларуси обновило список стран, по прибытии из которых больше не нужно находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Беларусь сегодня", сообщается в Telegram-канале ведомства.

По сoстоянию на 4 августа из перечня дoполнительно исключенo пять стран: Азербайджан, Монгoлия, Танзaния, Фиджи, Шри-Лaнка.

Прибывающие из этих стран больше не обязаны находиться в 14-дневной самоизоляции, отметили в Минздраве.