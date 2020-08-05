В Азербайджане отменена система sms-разрешений для выхода из дома
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменена система sms-разрешений для выхода из дома.
Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о введении ряда послаблений в городах и районах, где действует ужесточенный режим карантина, а также по всей республике.
Так, в городах и районах, где введен ужесточенный режим карантина, с 06:00 пятого августа 2020 года отменены система sms-разрешений, а также предоставление разрешений посредством портала «icaze.e-gov.az» и на основании служебного удостоверения, справки с места работы.
(Автор: Асиф Мехман)
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