Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове шестого августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами пройдут дожди, грозы. Ветер умеренный северо-западный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 20-24, днем - 27-31, в Баку ночью - 22-24, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди, местами интенсивного характера, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Максимальная температура воздуха ночью - 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)