Выросло число структурных подразделений Генпрокуратуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Количество структурных подразделений Генпрокуратуры Азербайджана увеличено с 15 до 18.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ведомства, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на проведенном пятого августа в режиме видеоконференции широком оперативном совещании, посвященном итогам работ, проведенных органами прокуратуры в первой половине 2020 года, и предстоящим задачам.

По его словам, в рамках осуществляемых реформ распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 июня 2020 года утверждена новая структура Генеральной прокуратуры Азербайджана для того, чтобы адаптировать прокуратуру к новым вызовам в обществе, повысить гибкость и эффективность ее работы, а также преобразовать ее в профессиональное государственное учреждение, отвечающее современным требованиям. Структура учреждения полностью реорганизована с учетом ведущего международного опыта. С созданием более гибкого, мобильного и динамичного управления количество структурных подразделений было увеличено с 15 до 18, учреждена также должность дополнительного заместителя генерального прокурора для оптимизации механизма контроля управления.

Для обеспечения соответствия новой структуры Генеральной прокуратуры Азербайджана утверждены отвечающие современным вызовам новые структуры Военной прокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Бакинской городской прокуратуры и Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры. Ликвидированы некоторые управления и отделы, упразднены и созданы структурные подразделения в соответствии с современными требованиями, дополнительно учреждена должность заместителя военного прокурора республики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)