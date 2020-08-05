Рамин Байрамлы: Мы используем не все коечные резервы, предназначенные для больных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Мы еще не использовали свои коечные резервы, сформированные за счет дополнительного выделения в больницах мест для лечения больных коронавирусом.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Он отметил, что работа, проделанная Азербайджаном в области борьбы с коронавирусом, высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения. По словам Рамина Байрамлы, число больниц, отведенных для лечения больных COVİD-19, достигло 46.
"Среди них 10 больниц модульного типа по 200 коек в каждой", - добавил Рамин Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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