В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса достигло почти 28 840 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 193 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 492, скончались три человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 103 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 28 840, скончались 476 человек. Число активных больных коронавирусом - 3 787 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 883, в целом же – 759 129 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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