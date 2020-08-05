В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса достигло почти 28 840 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 193 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 492, скончались три человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 103 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 28 840, скончались 476 человек. Число активных больных коронавирусом - 3 787 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 883, в целом же – 759 129 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)