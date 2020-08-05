Министерство образования Азербайджана: в новом учебном году предусмотрен ряд моделей обучения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Независимо от санитарно-эпидемиологических условий в стране, для обеспечения права всех студентов на образование в 2020-2021 учебном году, наряду с традиционной формой обучения, уже сформирован ряд моделей для разных уровней образования.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, в результате мер, принятых против пандемии коронавируса (COVID-19) в нашей стране, удалось предотвратить распространение вируса, и в последние дни наблюдается снижение числа инфицированных. В целях сохранения такой динамики в стране остаются в силе определенные ограничения в рамках особого карантинного режима до 31 августа 2020 года, в том числе ужесточенный режим карантина в ряде городов и районов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО отметили, что в условиях нынешней глобальной пандемии системы образования должны применять гибкие подходы с учетом эпидемиологической ситуации и уделять пристальное внимание разработке новых процедур, однако к отмене ограничений в связи с COVID-19 следует подходить с особой осторожностью.

"В настоящее время министерством образования Азербайджана принимаются системные меры по подготовке к 2020-2021 учебному году. Идет процесс приема учеников в первые классы общеобразовательных учреждений, начало проведение экзамена по приему учителей на работу предусматривается со следующей недели, а работы по строительству и ремонту учебных заведений, подготовке учебной базы и другим направлениям продолжаются. Параллельно минобразования изучает рекомендации международных организаций и опыт других стран по организации образовательного процесса в условиях пандемии, с соответствующими государственными органами страны в этом направлении ведутся обсуждения.

Независимо от санитарно-эпидемиологических условий в стране, для обеспечения права всех студентов на образование в 2020-2021 учебном году, наряду с традиционной формой обучения, уже сформирован ряд моделей для разных уровней образования. Наряду с использованием имеющихся ресурсов в этом направлении осуществляется также сотрудничество с международными организациями.

Во время подготовки предложений по организации учебного процесса учитываются возрастные группы и потребности учащихся, особенности уровней образования, возможности образовательной инфраструктуры, эпидемиологическая ситуация в различных регионах страны и ограничения, введенные в стране в связи с режимом карантина. В связи с этим общественность будет регулярно информироваться", - сказали в министерстве образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)