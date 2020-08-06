В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Предусматривается выплата единовременной компенсации медработникам, временно потерявшим трудоспособность из-за заболевания коронавирусной инфекцией, а также семьям медработников, умерших от этого заболевания.
Как сказали в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию в ответ на запрос Trend, минфином уже подготовлены предложения о выплате единовременной компенсации.
В настоящее время с соответствующими государственными органами обсуждаются вопросы реализации проекта.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Жаля Гасымова)
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В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом
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