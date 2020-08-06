Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ветер северо-восточный, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 20-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

В северных и западных районах страны временами возможны грозовые дожди, в некоторых местах Большого Кавказа - ливни, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)