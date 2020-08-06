Замминистра прокомментировал ситуацию в связи с пособием на детей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ранее пособие на ребенка выдавалось каждому. Однако размер этого пособия был крайне мал.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, ввиду принятия закона "Об адресной государственной социальной помощи", пособие на ребенка выдается адресно малообеспеченным семьям.

"Сегодня порядка 84 тысяч семей получают адресную помощь", - добавил Анар Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)