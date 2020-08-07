В Азербайджане будет проведена оценка различных форм профессионального образования

БАКУ /Trend/ - Агентство по обеспечению качества образования при Министерстве образования Азербайджана начнет процесс оценки и ознакомления по вопросам знаний, навыков, компетенции и опыта, приобретенных гражданами посредством неформальных и информальных форм профессионального образования.

Как сообщили Trend в Министерстве образования, процесс будет осуществляться на основе "порядка проведения экзаменов с целью оценки и ознакомления по вопросам знаний, умения, навыков и опыта, приобретенных гражданами посредством неформальных и информальных форм профессионального образования", утвержденного постановлением Кабинета Министров от пятого августа 2020 года, и выдачи им документа, подтверждающего профессиональную квалификацию.

После разработки соответствующего механизма и процедурных правил, граждане будут подробно проинформированы об этом через официальный сайт агентства и профиль в социальной сети.

Отметим, что с точки зрения достижения цели обеспечения качественного образования в нашей стране, признание квалификации, полученной гражданами через неформальные и информальные формы образования, иными словами, определение соответствия их знаний, умения, компетентности и опыта квалификационным стандартам по соответствующим специальностям и выдача итогового соответствующего образовательного документа имеет особое значение.

Таким образом, этот процесс послужит предоставлению гражданам страны, самостоятельно освоившим знания (информальное образование) и прошедшим обучение в рамках различных курсов, кружк и индивидуальных занятиях (неформальное образование), права продолжить образование (на следующем уровне профессиональной ступени) или начать трудовую деятельность по специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)