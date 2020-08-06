О снижении пенсий военнослужащих в Азербайджане не может быть и речи – замминистра

Баку/Trend/ - О сокращении размера пенсий военнослужащих в Азербайджане не может быть и речи.

Об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает Trend.

По его словам, закон о трудовых пенсиях в стране постоянно развивается:

«Этот вопрос всегда основан на расширении страхового принципа. У нас есть новые предложения по изменению законодательства».

Заместитель министра сообщил, что размер пенсий сотрудников военных структур вырос с увеличением заработной платы этих людей:

«В целом размер пенсий определяется Президентом Азербайджана с применением коэффициента индексации. То есть, о снижении пенсий военнослужащих речь не идет. Напротив, суть нашего предложения состоит в том, что размер пенсий этих людей должен увеличиваться вне зависимости от роста заработной платы, а на основе ежегодной индексации. Как я уже сказал, это пока что предложение. В то же время мы готовы обсуждать эти вопросы с Милли Меджлисом».

(Автор: Эльчин Мехтиев, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)