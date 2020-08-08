БАКУ /Trend/ - В Азербайджане направлено в суд уголовное дело в отношении лица, нарушившего трудовое законодательство, сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как отмечается, были рассмотрены поступившие от граждан в контактный центр 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре обращения о незаконных действиях физического лица Джалала Магеррамова.

По результатам расследования было выявлено, что директор учебного центра Джалал Магеррамов в течение 2018-2020 годов без регистрации в качестве юридического лица занимался предпринимательской деятельностью с привлечением к работе учителей-репетиторов для обучения студентов, абитуриентов и других лиц по различным сферам специальностей и профессиональным направлениям, в обход порядка, предусмотренного Трудовым кодексом Азербайджана.

На основании собранного материала 21 апреля 2020 года в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 162-1.1 (привлечение к выполнению работ (услуг) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана.

Предварительное расследование по уголовному делу было завершено 30 июля 2020 года и дело направлено в Насиминский районный суд для рассмотрения.

(Текст: Эльдар Джанашвили)