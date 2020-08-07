Кто сможет получить аттестат о профессиональном образовании без образования в Азербайджане?

БАКУ/Trend/ - Стало известно, кто сможет подавать заявки на оценку знаний, навыков, компетенции и опыта, полученных посредством неформальной и информальной формы профессионального образования в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Министерстве образования, граждане, получившие общее среднее образование не менее 4 лет назад или полное среднее образование не менее 2 лет назад, могут подать заявку на оценку и признание знаний, навыков, компетенции и опыта, полученных в течение не менее 2 лет неформального и информального образования по соответствующей специальности.

Диплом, выданный по окончании процесса, приравнивается к документу об образовании на начальном уровне профессионального образования и выдается в соответствии с «Порядком перехода с одного уровня профессионального образования на следующий», утвержденными Кабинетом Министров. Он дает право продолжить обучение или начать работу по специальности.

Для оценивания и признания навыков, знаний, компетенции и опыта, приобретенных посредством неформальной и информальной формы профессионального образования следует обратиться в Агентство по обеспечению качества в образовании.

Следует отметить, что формальное образование - это форма обучения, которая заканчивается выдачей государственного документа об образовании.

Информальное образование - это форма получения знаний посредством самообразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Жаля Гасымова)