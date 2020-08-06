БАКУ/Trend/ - Министерство культуры Азербайджана обратилось к общественности.

Как передает Trend, в обращении говорится, что проведение комплексных и системных реформ в сфере культуры в нашей стране, является актуальным вопросом.

Отмечается, что защита и популяризация богатого культурного и духовного наследия азербайджанского народа, развитие всех сфер культуры в нашей стране находятся под неуклонным вниманием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Для обеспечения качества и эффективности реформ и предстоящей работы планируется провести консультации с участием организаций и частных лиц, работающих в различных сферах культуры, учесть их мнения и предложения в процессах отраслевого развития.

Для этого министерство предлагает направлять комментарии и предложения по следующим вопросам на электронный адрес info@creative.az.

1. Каковы ваши ожидания от политики и менеджмента в области культуры?

2. Какие у вас есть предложения по защите и развитию культурного наследия?

3. Какие инновации вы бы предложили для усиления внутренней и международной культурной пропаганды?

Министерство культуры отмечает, что комментарии и предложения общественности важны для нашего будущего успеха в области развития культуры.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова,Редактор: Ровшан Гусейнов)