Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб рассмотрит очередные послабления

БАКУ /Trend/ - С учетом положительной динамики событий, Оперативный штаб ведет работу по подготовке к ряду процессов по смягчению в ближайшее время.

Об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал премьер-министр Али Асадов.