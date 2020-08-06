Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб рассмотрит очередные послабления
БАКУ /Trend/ - С учетом положительной динамики событий, Оперативный штаб ведет работу по подготовке к ряду процессов по смягчению в ближайшее время.
Об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал премьер-министр Али Асадов.
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