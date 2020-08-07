За последние 20 дней гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено 250 квартир- минтруда Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована шестого августа в 17:55)

БАКУ /Trend/ - Только за последние 20 дней гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено 250 квартир.

Как сообщает в четверг Trend, об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Уважаемый господин Президент, докладываю, что в соответствии с Вашим поручением утвержден широкий план мероприятий по борьбе с пандемией в Азербайджане, устранению ее негативных последствий, и один из самых обширных разделов данного плана связан с мерами поддержки занятости и социального благосостояния. Они включают 12 мер по четырем направлениям. Здесь нашли отражение вопросы занятости, социальной защиты, а также социального обеспечения. Вы подчеркнули, что исполняется план мероприятий, охватывающий, можно сказать, половину населения - пять миллионов человек. Первое направление плана мероприятий связано с защитой и обеспечением занятости людей, работающих по трудовому договору. Как Вы сказали, была продолжена занятость 1 миллиона 660 тысяч человек как в государственном, так и в частном секторе. Были сохранены их заработные платы и рабочие места. Свою роль здесь сыграли и представленные государством различные программы поддержки, а также административные меры и вопросы легализации. В нашем фонде зарплаты не произошло сокращений, напротив, был рост, увеличилось число людей, работающих по трудовому договору", - сказал министр.

Бабаев отметил, что второе направление связано с безработными, малообеспеченными неформально занятыми лицами, потерявшими доход.

"В этом направлении был осуществлен ряд мер. В апреле, мае, июне полностью были выплачены 190 манатов. В соответствии с Вашим сегодняшним поручением в августе в 13 городах и районах очень быстро будут произведены и эти выплаты. По данным направлениям на сегодняшний день израсходовано 280 миллионов манатов. С точки зрения социальной поддержки благосостояния населения эта цифра, конечно, очень важна", - сказал он.

Как отметил министр, еще одним направлением была программа оплачиваемых общественных работ, специально созданных для безработных и неформально занятых лиц.

"Количество таких рабочих мест увеличено до 90 тысяч. Из них 38 тысяч были постоянными рабочими местами, а 52 тысячи – двухмесячными. Эта программа также успешно выполняется. Полностью укомплектованы 95 процентов постоянных рабочих мест и 50 процентов – двухмесячных. По Вашему поручению дополнительно началось расширение программы самозанятости. К этой программе присоединились Всемирный банк, Программа развития ООН, Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, наши местные банки. Государственные структуры – Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, ABAD при ASAN xidmət, Агентство продовольственной безопасности, Министерство сельского хозяйства приступили к реализации данной программы в плане организации малого и микропредпринимательства, занятости населения. По Вашему поручению также были подготовлены предложения по упрощению и расширению механизма страхования от безработицы. В настоящее время они переданы в Милли Меджлис в рамках представленного Вами пакета корректировки бюджета. Принятие данных законопроектов позволит уже в этом году довести объем выплаты страхования от безработицы до 20 тысяч человек", - сказал он.

Бабаев также отметил, что в этом году были расширены и продолжаются меры по социальной защите.

"Охватывающие два миллиона человек социальные выплаты по пенсиям, пособиям, стипендиям увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 27 процентов, то есть, 590 миллионов манатов, и были выплачены нашим гражданам своевременно, а во многих случаях раньше времени. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что досрочная выплата и увеличение данных платежей даже в период пандемии обеспечили Азербайджану первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии и второе место по покупательной способности средней пенсии. Господин Президент, расширились и наши программы социального обеспечения. Увеличение программы адресной социальной помощи, привлечение к данной программе дополнительно 14 тысячи семей, 58 тысяч человек, а также расширение нашей программы по обеспечению жильем и автомобилями сыграли очень важную роль. В соответствии с Вашим поручением, данным на совещании, посвященном социально-экономическому развитию за шесть месяцев, нашим гражданам уже предоставлены 554 квартиры. То есть, только за последние 20 дней гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны было предоставлено 250 квартир. Вы приняли участие в церемонии открытия здания в городе Баку и предоставили эти квартиры семьям шехидов. С другой стороны, с помощью наших социальных партнеров, откликнувшихся на Ваш призыв, 100 тысячам семей дважды была предоставлена продовольственная помощь, то есть фактически 200 тысяч паев. Здесь в основном была оказана поддержка лицам с инвалидностью, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, малообеспеченным людям других категорий", - сказал он.

Министр отметил, что конечно, очень важное место в области социального обеспечения занимают именно одинокие пожилые люди.

"Здесь также в соответствии с данным поручением 15 тысячам одиноких лиц в возрасте старше 65 лет оказывались повседневные услуги социальными служащими министерства. Одновременно более чем тысяче детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья круглосуточно оказывались услуги в наших учреждениях социального обслуживания. Должен также сообщить, что за этот период – с апреля по настоящее время – более чем 10 тысячам человек были предоставлены средства реабилитации. Это стало еще одной мерой поддержки для лиц с инвалидностью. В плане сохранения устойчивости наших социальных проектов, расширения социальной инфраструктуры завершились ремонт и строительство четырех реабилитационных центров. В ближайшие дни в распоряжение наших граждан будут переданы новые реабилитационные центры в Сумгайыте, Лянкяране, Хачмазе и Шеки", - добавил Бабаев.